Сколько уже заработали команды РПЛ в первой половине сезона

Каждая команда стремится максимально оптимизировать свои расходы и инвестировать доходы в нужные направления, чтобы достичь успеха и укрепить свои позиции в лиге. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сопоставляет данные о доходах клубов РПЛ.

Копилка увеличилась

Перед началом прошлого сезона РПЛ заключила мощные контракты, которые позволили увеличить отчисления в пользу клубов сразу на 344% (или на 6,9 млрд рублей). Отчисления поступают от трёх титульных спонсоров:

– «Газпром-Медиа» (телеправа на показ РПЛ). Стоимость одного сезона – 7,7 млрд рублей;

– НПС «МИР» (титульный спонсор). Компания платит РПЛ 720 млн рублей в год.

– Winline (генеральный спонсор РПЛ) – 2,76 млрд рублей в год.

С 60-40 на 50-50

В прошлые сезоны поступления от РПЛ для клубов распределялись следующим образом: 40% от спонсорских денег делились равными долями и 60% суммы клубы получали в зависимости от занятого места. С нынешнего сезона разделение призовых, если так можно сказать, сравнялось. Постоянная и переменная часть составила по 50%.

Богатые богатеют, бедные беднеют

Клубы из нижней части таблицы будут получать меньше. Если при прежней схеме тот же «Зенит» заработал 765, 48 млн рублей, то сегодня чемпион РПЛ получит 815,41 млн руб. Серебряный призёр с 738,86 млн руб. положит в свой карман до 782,13 млн руб. На 36,61 млн руб. увеличится ведомость у бронзового лауреата РПЛ. А вот неудачник, занявший 16-е место, будет обделён более чем на полусотню миллионов рублей – с 366,1 (что было у «Торпедо» в прошлом сезоне) до 311,4 млн руб. На 43 млн рублей сократятся поступления от РПЛ у ещё одного клуба, покидающего сильнейшую лигу.

Чуть больше процента

В России поступления от продажи билетов, то есть от зрительской аудитории, никогда не являлись существенной составляющей в доходной части. В последние годы выручка от продаж и вовсе сократилась. Тем не менее, с коммерческой точки зрения, зрелищное мероприятие, к которым себя относит спорт, и футбол в частности, всегда чего-либо стоит, когда оно себя умеет продавать и оправдывать свои расходы. Победитель последних пяти сезонов «Зенит», разумеется, давно является лидером по посещаемости, и не только потому, что это единственная команда во втором по численности городе страны. Свою роль играет и современная арена, посещение которой не зависит от погоды и времени года. Так, почти 27 тысяч зрителей на одной игре при средней ориентировочной стоимости билета 800 рублей приносит почти 21,5 миллиона с игры или примерно 322 миллиона за сезон с игр чемпионата РПЛ. При бюджете почти в 18 млрд рублей эта сумма составляет 1,7%. Поэтому на продаже билетов наши клубы зарабатывать ещё не научились.

Ориентировочные доходы от продажи билетов за один домашний матч самых посещаемых клубов РПЛ в сезоне-2023/24