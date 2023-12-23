​Шнякину вручили награду как лучшему комментатору года

Дмитрий Шнякин был признан лучшим спортивным комментатором года. Награду он получил на Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта». В борьбе за приз Шнякин обошёл своих коллег Константина Генича и Романа Трушечкина.

Добавим, что футбольный сезон в России недавно ушёл на зимние каникулы. Лидером Премьер-лиги после восемнадцати сыгранных туров является «Краснодар», набравший 38 очков. Вторым идёт «Зенит» (36 очков), а тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

«Не ешь орешки перед эфиром»: Шнякин рассказал о том, чему его научила работа