Главные зимние трансферы, которые уже состоялись

До наступления Нового года и открытия трансферного окна осталось всего несколько дней. Тем не менее несколько переходов уже состоялось. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, какие трансферы уже оформлены.

Виктор Роке

«Барселона» пытается навязать борьбу на бразильском рынке талантов. Каталонцы в стиле мадридцев успели оформить сделку на будущее – Виктор Роке переедет в стан «блауграны» зимой, хотя трансфер был оформлен раньше. Форварду 18 лет, но он уже успел забить на взрослом уровне более 30 голов. Роке дебютировал за сборную, и по всему кажется, что талантом он не обделён. «Барселоне» нападающий обошёлся в 40 миллионов евро, а учитывая сложную финансовую обстановку в стане каталонцев такие траты намекают на большие надежды, которые «блауграна» возлагает на него. К тому же Роберт Левандовски в текущем сезоне выглядит плохо, что даст Роке возможность выходить на поле. В общем, новый талант, за которым будем следить.

Донни ван де Бек

Мучения нидерландского полузащитника на «Олд Траффорд» завершены. Когда «Манчестер Юнайтед» три с половиной года назад подписал Донни ван де Бека меньше чем за 40 миллионов евро, это выглядело мегаудачной сделкой. Хавбек был одним из лидеров того волшебного «Аякса» и выглядел восходящей звездой. Однако в «МЮ» Ван де Бек не заиграл даже у хорошо знакомого Эрика тен Хага. Полузащитник ездил в аренду в «Эвертон», но и там ничего не показал. Теперь же Ван де Бек отправляется перезапускать карьеру в «Айнтрахт». Франкфуртский клуб берёт нидерландца в аренду с правом выкупа, если тот себя проявит. Ван де Беку 26 лет, так что у него ещё есть время вырасти в звезду.

Элиф Элмас

Македонец не был основным игроком «Наполи», но в прошлом сезоне сыграл заметную роль в завоевании скудетто. Хавбек забил 6 голов в Серии А, некоторые из которых стали победными. Казалось, что 24-летний полузащитник прогрессировал и мог стать основным в Неаполе. Однако теперь Элмас перебирается в «Лейпциг». В «Наполи» сказали, что основной причиной стало желание македонца играть на постоянной основе, чего в Италии ему гарантировать не могли. Отчасти это выглядит удивительно, ведь Франк Замбо-Ангисса в январе отправится на Кубок Африки, а контракт Петра Зелиньски ещё не продлён. С другой стороны, компенсация в размере 25 миллионов евро за Элмаса выглядит неплохой сделкой.

Педро

Ещё один молодой бразилец зимой сменит клуб. Педро перебирается из «Коринтианса» в «Зенит» за 9 миллионов евро. В феврале вингеру исполнится 18 лет, после чего не будет препятствий для переезда. Переход Педро – это часть сделки по переезду Юри Альберто в обратном направлении. Бразильца тоже называют талантом, но у него пока нет такой же яркой статистика, как у того же Роке. С другой стороны, на уровне нашей Премьер-лиги Педро вполне может стать звездой, тем более что «Зениту» не хватает былой лёгкости и креатива в атаке. Правда, настораживает, что последние попытки питерцев на рынке молодёжи Бразилии результата не дали.

Адриан Мазилу

Пока имя не говорит ни о чём, но велика вероятность, что через пару лет за него будут готовы платить 100 миллионов евро. Селекция «Брайтона» – это отдельный вид искусства, и румынского вингера они явно подписали с перспективой. Мазилу исполнилось 18 лет через несколько дней после закрытия летнего трансферного окна, так что первую часть сезона он провёл на родине за «Фарул». Теперь же юный футболист едет в Англию, где на него возлагают надежды. Мазилу уже играет за молодёжную сборную Румынии, у него хватает игр на взрослом уровне, он забивает и отдаёт. В общем, пока это всё похоже на типичную историю, как «Брайтон» нашёл юного и неизвестного футболиста, которого раскрутит и перепродаст с большой выгодой.

Роман Андреев