​Мостовой оценил уровень Джикии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой оценил уровень Георгия Джикии. Капитан «Спартака», как известно, в последние месяцы потерял твёрдое место в основном составе команды.

«Джикия – отличный защитник, он не играет только из-за решения тренера. В игровых качествах Георгия сомнений нет, это квалифицированный футболист. Джикия способен усилить любой топ-клуб РПЛ», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Мостовой отметил, что Джикия, учитывая свой уровень, способен спокойно играть ещё в течение пяти лет.

В сезоне 2023/2024 Георгий Джикия провёл девять матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

«Спартак» сейчас располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.