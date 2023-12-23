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​Мостовой оценил уровень Джикии

23 Декабря 2023 • 16:02 Комментировать

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой оценил уровень Георгия Джикии. Капитан «Спартака», как известно, в последние месяцы потерял твёрдое место в основном составе команды.

«Джикия – отличный защитник, он не играет только из-за решения тренера. В игровых качествах Георгия сомнений нет, это квалифицированный футболист. Джикия способен усилить любой топ-клуб РПЛ», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Мостовой отметил, что Джикия, учитывая свой уровень, способен спокойно играть ещё в течение пяти лет.

В сезоне 2023/2024 Георгий Джикия провёл девять матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

«Спартак» сейчас располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Георгий Джикия ещё теги
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