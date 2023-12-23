​На стадионе «Спартака» появилась вывеска с новым названием

Стадион московского «Спартака» меняет название. На его крыше уже была установлена новая вывеска - «Лукойл Арена». Об этом информирует телеграм-канал «Первый спорт».

Официально название домашней арены «Спартака» поменяется 1 января.

Ранее права на нейминг стадиона принадлежали банку «Открытие».

Отметим, что на зимние каникулы «Спартак» ушёл на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.