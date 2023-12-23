Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение РФС не вступать в азиатскую конфедерацию.

«Правильное решение, что не стали торопиться. Есть такая поговорка: чем больше пауза, тем выше мастерство. Естественно, в этом вопросе все решает политика. Как только будет успех на СВО и политики смогут все перевернуть в нашу пользу, то и в мире спорта все повернутся к нам. Так что выдержали паузу пока по этому решению, это правильно. Единственный вопрос, платим ли мы сейчас за членство в УЕФА. Этот момент очень интересный.

Что касается Азии, это, может быть, хороший вариант. Но мне кажется, что нужно и что-то свое предпринять. Вот объявили про игры БРИКС в Казани, и сразу с нами начали как-то разговаривать. Может, стоит предпринять что-то подобное в отношении футбола. И тоже будут по-другому относиться к нам», - сказал Масалитин