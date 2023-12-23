Фролов заявил, что хотел бы поиграть дольше Буффона

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов отреагировал на слова вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который планирует играть до 2028 года.

«Хочется, чтобы Игорь играл как можно дольше. Буду за него только рад. А я бы хотел даже Буффона переплюнуть. Здоровье позволяет. Настроение, самочувствие — все в порядке», — заявил Фролов Sport24.

В нынешнем сезоне 35-летний Фролов провел два матча в Кубке России и пропустил четыре гола. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до июня 2024 года.

Стоит сказать, что экс-вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон завершил профессиональную карьеру в 45 лет.