​Мележиков ожидает ухода Эшуорта из «Спартака» в конце сезона

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что Пол Эшуорт покинет клуб по завершению сезона.
Напомним, что в пятницу «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора. Пол Эшуорт, в свою очередь, с 1 января переходит на должность технического директора.
«Наверняка Эшуорт останется до окончания сезона. Якобы передаёт дела и должность – и фактически остаётся без функций», - цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».
Также Мележиков подтвердил своё мнение о том, что Амарал в «Спартаке» будет исполнять роль шеф-скаута.
После первой части сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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