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​Мележиков ожидает ухода Эшуорта из «Спартака» в конце сезона

23 Декабря 2023 • 15:39 Комментировать

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что Пол Эшуорт покинет клуб по завершению сезона.

Напомним, что в пятницу «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора. Пол Эшуорт, в свою очередь, с 1 января переходит на должность технического директора.

«Наверняка Эшуорт останется до окончания сезона. Якобы передаёт дела и должность – и фактически остаётся без функций», - цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

Также Мележиков подтвердил своё мнение о том, что Амарал в «Спартаке» будет исполнять роль шеф-скаута.

После первой части сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пол Эшуорт Евгений Мележиков ещё теги
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