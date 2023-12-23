В «Пари НН» отреагировали на возвращение Кротова

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возвращении в команду нападающего Вячеслава Кротова.

Напомним, с сентября 30-летний футболист выступал на правах аренды за «Аланию».

«Планов на счет Вячеслава Кротова после его возвращения из «Алании» пока нет. Продление контракта? Переговоры еще не начались», — приводит слова Мелик-Гусейнова «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Кротов появился на поле в 12 встречах во всех турнирах и стал автором двух забитых мячей. Контракт форварда с «Пари НН» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 350 тысяч евро.