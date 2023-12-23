Сёмин оценил назначение Амарала в «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин оценил назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

«В «Спартаке» так много приглашённых специалистов, что даже сложно сориентироваться, правильное это решение или нет», — приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

Напомним, что бывший функционер «Бенфики» сменит на должности спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта. Официально экс-скаут «орлов» вступит в должность в московском клубе с 1 января. «Красно-белые» находятся на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 18-ти туров.