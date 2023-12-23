Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин оценил назначение Амарала в «Спартак»

23 Декабря 2023 • 15:22 Комментировать

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин оценил назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора «Спартака».

«В «Спартаке» так много приглашённых специалистов, что даже сложно сориентироваться, правильное это решение или нет», — приводит слова Сёмина Metaratings.ru.

Напомним, что бывший функционер «Бенфики» сменит на должности спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта. Официально экс-скаут «орлов» вступит в должность в московском клубе с 1 января. «Красно-белые» находятся на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 18-ти туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин Томаш Амарал ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Жирона» не сможет принять участие в Лиге чемпионов — известна причина 9
«Барселону» хотят исключить из Лиги чемпионов на несколько лет 5
Камоцци: О Чалове знают в Европе 3
Судебные органы одобрили создание Суперлиги: Перспективы этого турнира 3
УАФ пожаловалась в УЕФА и ФИФА на игру сборных России и Сербии 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
16:17 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий вместе с Гутцайтом выиграл комментаторскую премию
16:13 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, может ли Перес перейти в «Спартак»
16:10 · Россия. Премьер-лига
​Шнякину вручили награду как лучшему комментатору года
16:02 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой оценил уровень Джикии
15:56 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич опроверг возможность ухода из «Сочи»
15:54 · Россия. Премьер-лига
​На стадионе «Спартака» появилась вывеска с новым названием
15:44 · Россия. Премьер-лига
Фролов заявил, что хотел бы поиграть дольше Буффона
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Мележиков ожидает ухода Эшуорта из «Спартака» в конце сезона
15:35 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» отреагировали на возвращение Кротова
15:22 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил назначение Амарала в «Спартак»
15:22 · Россия. Премьер-лига
В «Реале» ответили на вопрос о возможном трансфере Ренана
14:55 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: Томаш Амарал перспективнее Рибалты
14:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: Больших трансферов из РПЛ зимой ждать не стоит
14:21 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев близок к расторжению контракта с «Сочи»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Леонид Салихов может перейти в «Спартак»
Все новости
Рекомендуем