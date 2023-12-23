В «Реале» ответили на вопрос о возможном трансфере Ренана

Пресс-служба мадридского «Реала» высказалась о возможном подписании бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана.

Ранее появилась информация, что испанский коллектив хочет арендовать 20-летнего футболиста.

«Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «сливочных».

В нынешнем сезоне Ренан появился на поле в восьми матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ренана в девять миллионов евро.