В «Реале» ответили на вопрос о возможном трансфере Ренана

Пресс-служба мадридского «Реала» высказалась о возможном подписании бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана.
Ранее появилась информация, что испанский коллектив хочет арендовать 20-летнего футболиста.
«Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «сливочных».
В нынешнем сезоне Ренан появился на поле в восьми матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.
Трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ренана в девять миллионов евро.
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