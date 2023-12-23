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В «Реале» ответили на вопрос о возможном трансфере Ренана

23 Декабря 2023 • 15:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Пресс-служба мадридского «Реала» высказалась о возможном подписании  бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана.

Ранее появилась информация, что испанский коллектив хочет арендовать 20-летнего футболиста.

«Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «сливочных».

В нынешнем сезоне Ренан появился на поле в восьми матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Ренана в девять миллионов евро.

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