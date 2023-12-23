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Барбоза: Томаш Амарал перспективнее Рибалты

23 Декабря 2023 • 14:55 Комментировать

Португальский агент Паулу Барбоза оценил назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора столичного «Спартака».

«Томаш Амарал перспективнее Хавьера Рибалты, который тоже претендовал на пост спортивного директора «Спартака». Наверное, «Спартак», сделал правильный выбор, но пока рано судить. Нужно понимать, что Амарал — молодой и очень талантливый специалист, он по-другому видит футбол», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, Амарал стремительно развивается, отметив, что иногда выбор в пользу молодого специалиста является правильным решением.

Напомним, что Томаш Амарал заменил на должности спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта. «Красно-белые» находятся на пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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