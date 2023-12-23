Агент Барбоза: Больших трансферов из РПЛ зимой ждать не стоит

Португальский агент Паулу Барбоза оценил возможность перехода футболиста из Российской премьер-лиги в европейский клуб зимой.

«Здесь происходят трансферы для того, чтобы залатать состав, если кто-то был травмирован. Больших трансферов ждать не стоит. Это всё-таки не летнее трансферное окно. Сперцяна пока откладываем на лето», — приводит слова Барбоза «Спорт-Экспресс».

По его мнению, зимой клубы будут делать лишь точечные приобретения, отметив наличие футболистов РПЛ, которые находятся на примере в Европе.

Напомним, что после 18 матчей Российской премьер-лиги в турнирной таблице лидирует «Краснодар».