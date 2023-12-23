Иван Игнатьев близок к расторжению контракта с «Сочи»

Нападающий «Сочи» Иван Игнатьев может покинуть клуб из Олимпийской столицы уже этой зимой.

По информации «Спорт-Экспресса», стороны близки к расторжению контракта по обоюдному согласию сторон. Сам футболист намерен продолжить карьеру в европейском чемпионате.

В нынешнем сезоне бывший игрок «Краснодара» провёл 12 матчей в рамках Российской премьер-лиги, забив два гола при одной результативной передаче. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата. Стоимость 24-летнего нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 800 тысяч евро.