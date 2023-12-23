Леонид Салихов может перейти в «Спартак»

Перспективный нападающий Леонид Салихов, который является игроком «Нефтехимика», попал в сферу интересов двух топ-клубов Российской премьер-лиги. Подписать 14-летнего футболиста хотят московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

«Зенит» и «Спартак» присматриваются к Леониду Салихову. Официальных комментариев по поводу своего желания футболист пока не давал, но думаем, что он хочет переехать», - рассказала пресс-служба «Нефтехимика» в беседе с журналистом «Чемпионата».

По итогам 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и находится на пятом месте в таблице. «Зенит» с 36 баллами занимает вторую строчку.