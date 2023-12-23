Заварзин: «Спартак» должен попасть в тройку, чтобы решение оставить Абаскаля было правильным

Бывший директор столичного «Спартака» Юрий Заварзин оценил перспективы «красно-белых» во второй части сезона под руководством Гильермо Абаскаля.

«Думаю, что Абаскаль доработает. Может, к этому времени он уму-разуму наберётся, посерьёзнее станет. «Спартак» должен попасть в тройку. Тогда будет решение по Абаскалю правильным», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По мнению Заварзина, все московские команды в нынешнем розыгрыше чемпионата будут бороться за «бронзу», поскольку чемпионский титул оспорят «Зенит» и «Краснодар».

Напомним, что после 18-ти туров РПЛ «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице с 30 очками. Отставание от лидера составляет восемь баллов.