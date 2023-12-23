Агент Сперцяна опровергла переговоры с «Интером»

Рафаэла Пимента, представитель полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, опровергла слухи о переговорах с «Интером».

«Переговоры с «Интером» по Сперцяну? Это неправда. Мы бы не хотели комментировать слухи», – приводит слова агента армянского полузащитника «быков» «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне в составе «Краснодара» Эдуард Сперцян провёл 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги, забив восемь голов при четырёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего воспитанника академии «быков» в 18 миллионов евро.