​Спортивный директор «Оренбурга» подтвердил аренду Прохина

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил договорённость об аренде игрока «Ростова» Данилы Прохина.

«Оренбург» договорился с «Ростовом» об аренде Данилы Прохина. Выкуп 50 % прав на игрока предполагается», — сообщил Андреев в интервью «Чемпионату».

Воспитанник петербургского «Зенита» Прохин выступал за «Ростов» с 2021 года. В нынешнем сезоне на счету игрока 15 матчей в рамках всех состязаний, в которых он не смог отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего Прохина в два миллиона евро.