Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Крыльев Советов» Фролов: «Мне бы выйти хоть куда-нибудь со скамейки»

23 Декабря 2023 • 13:55 Комментировать

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал о том, что хотел бы попробовать себя в роли нападающего.

«Хочу ли на один матч стать форвардом «Крыльев»?  В настоящем матче мне бы выйти хоть куда-нибудь со скамейки. В каких-то выхожу. Но хотелось бы почаще», - приводятся слова вратаря на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне 35-летний голкипер принял участие в двух поединках Кубка России.

На зимнюю паузу «Крылья Советов» отправились на шестом месте в турнирной таблице. После 18 туров самарская команда набрала 29 баллов и отстает от лидирующего «Краснодара» на девять очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Евгений Фролов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Жирона» не сможет принять участие в Лиге чемпионов — известна причина 9
«Барселону» хотят исключить из Лиги чемпионов на несколько лет 5
УАФ пожаловалась в УЕФА и ФИФА на игру сборных России и Сербии 3
​АПЛ жёстко накажет любой клуб, который вступит в Суперлигу 3
Озил: «Дети растут, мечтая выиграть Лигу чемпионов, а не какую-нибудь Суперлигу» 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
14:21 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев близок к расторжению контракта с «Сочи»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Леонид Салихов может перейти в «Спартак»
14:07 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Спартак» должен попасть в тройку, чтобы решение оставить Абаскаля было правильным
14:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Сперцяна опровергла переговоры с «Интером»
13:57 · Россия. Премьер-лига
​Спортивный директор «Оренбурга» подтвердил аренду Прохина
13:55 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Крыльев Советов» Фролов: «Мне бы выйти хоть куда-нибудь со скамейки»
13:50 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Трансфер Сперцяна откладываем на лето»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Леона Мусаева: Наш диалог с «Рубином» привёл к возможной аренде
13:16 · Россия. Премьер-лига
Уваров: Не в восторге ни от Шунина, ни от Лещука
13:06 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко - о вечеринке Ивлеевой: «Не люди, а ничтожества, подлые уроды» 1
12:58 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: О Чалове знают в Европе 2
12:38 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили оценил назначение Амарала в «Спартак»
12:38 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» обсудит с РФС и РПЛ вступление в Суперлигу
12:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Марлона: Не было переговоров с российскими клубами насчёт перехода
12:27 · Россия. Премьер-лига
Эксперт рассказал, когда «Спартак» уволит Абаскаля
Все новости
Рекомендуем