Вратарь «Крыльев Советов» Фролов: «Мне бы выйти хоть куда-нибудь со скамейки»

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал о том, что хотел бы попробовать себя в роли нападающего.

«Хочу ли на один матч стать форвардом «Крыльев»? В настоящем матче мне бы выйти хоть куда-нибудь со скамейки. В каких-то выхожу. Но хотелось бы почаще», - приводятся слова вратаря на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне 35-летний голкипер принял участие в двух поединках Кубка России.

На зимнюю паузу «Крылья Советов» отправились на шестом месте в турнирной таблице. После 18 туров самарская команда набрала 29 баллов и отстает от лидирующего «Краснодара» на девять очков.