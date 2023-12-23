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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Барбоза: «Трансфер Сперцяна откладываем на лето»

23 Декабря 2023 • 13:50 Комментировать

Футбольный агент Паулу Барбоза высказал мнение о возможном отъезде футболистов из РПЛ в европейские чемпионаты.

«Есть уже футболисты на примете, но в зимнее окно происходят точечные приобретения. Больших трансферов ждать не стоит. Это не летнее трансферное окно. Сперцяна пока откладываем на лето», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 18 поединках Российской премьер-лиги. Армянский полузащитник «Краснодара» отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. По итогам 18 туров чемпионата страны «быки» занимают первое место с 38 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Паулу Барбоза Эдуард Сперцян ещё теги
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