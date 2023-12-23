Барбоза: «Трансфер Сперцяна откладываем на лето»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказал мнение о возможном отъезде футболистов из РПЛ в европейские чемпионаты.

«Есть уже футболисты на примете, но в зимнее окно происходят точечные приобретения. Больших трансферов ждать не стоит. Это не летнее трансферное окно. Сперцяна пока откладываем на лето», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 18 поединках Российской премьер-лиги. Армянский полузащитник «Краснодара» отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. По итогам 18 туров чемпионата страны «быки» занимают первое место с 38 очками.