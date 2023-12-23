Агент Леона Мусаева: Наш диалог с «Рубином» привёл к возможной аренде

Василий Голяна, представитель полузащитника казанского «Рубина» Леона Мусаева, рассказал о возможном уходе из клуба РПЛ.

«Я бы не сказал, что «Рубин» ищет Мусаеву новый клуб. Наш диалог с «Рубином» привёл к тому, что, возможно, Леону было бы правильно сейчас найти какой-то вариант по аренде», – приводит слова агента футболиста «РБ Спорт». Голяна рассказал, что находится в контакте с другими коллективами, также отметив отсутствие жёсткости в позиции казанского клуба.

Напомним, что Мусаев выступает за «Рубин» с 2021 года, пропустив первую часть сезона Российской премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего хавбека в 400 тысяч евро.