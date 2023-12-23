Уваров: Не в восторге ни от Шунина, ни от Лещука

Бывший вратарь столичного «Динамо» Александр Уваров оценил игру Антона Шунина и Игоря Лещука в нынешнем сезоне.

«Я вам честно скажу: не в восторге ни от того, ни от другого. Допускают ошибки. Не понимаю, в чем логика, что они меняют вратарей. Начал хорошо играть Лещук, выигрывали, опять поставили Шунина. Мне непонятна эта система», – приводит слова Уварова «РБ Спорт». По его мнению, тренерскому штабу следует довериться одному вратарю, отметив опыт обоих голкиперов «бело-голубых».

Напомним, что «Динамо» завершило первую часть сезона РПЛ на третьем месте в турнирной таблице после 18-ти туров.