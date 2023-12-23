Павлюченко - о вечеринке Ивлеевой: «Не люди, а ничтожества, подлые уроды»

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко жестко высказался о вечеринке, которую организовала Анастасия Ивлеева.

«Зачем выставлять в соцсети? Так делают подлые уроды. Нельзя так делать! Презираю их. Для меня это не люди, а ничтожества. Это неуважение к тем людям, которые сегодня погибают за нас», - передает слова Павлюченко Sport24.

Вечеринка Ивлеевой прошла в клубе «Мутабор» с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»). Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие знаменитые гости.