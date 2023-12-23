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Павлюченко - о вечеринке Ивлеевой: «Не люди, а ничтожества, подлые уроды»

23 Декабря 2023 • 13:06 Комментировать (1)

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко жестко высказался о вечеринке, которую организовала Анастасия Ивлеева.

«Зачем выставлять в соцсети? Так делают подлые уроды. Нельзя так делать! Презираю их. Для меня это не люди, а ничтожества. Это неуважение к тем людям, которые сегодня погибают за нас», - передает слова Павлюченко Sport24.

Вечеринка Ивлеевой прошла в клубе «Мутабор» с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»). Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие знаменитые гости.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Анастасия Ивлеева
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Комментарии (1)
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Папаня
23 Декабря 2023 в 13:21
"За нас", это как понимать? За Старую Хью что-ли?
Но вот ведь удивительное дело. Был Роман недалекого ума, сейчас и вовсе вконец отупел. А в отношении филисобчак почти прав.
п.с. они тебя презирают еще больше.
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