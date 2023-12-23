Камоцци: О Чалове знают в Европе

Бывший функционер столичного «Спартака» Франко Камоцци поделился мнением о европейских перспективах форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Чалов – очень хороший нападающий, о нем знают в Европе. Он точно сможет заиграть там», – приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что в 2022 году Чалов провёл вторую половину сезона в составе швейцарского «Базеля». В нынешнем сезоне в футболке московского ЦСКА форвард провёл 18 матчей, забив восемь голов при трёх результативных передачах в рамках Российской премьер-лиги.