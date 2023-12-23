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Камоцци: О Чалове знают в Европе

23 Декабря 2023 • 12:58 Комментировать (2)

Бывший функционер столичного «Спартака» Франко Камоцци поделился мнением о европейских перспективах форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

«Чалов – очень хороший нападающий, о нем знают в Европе. Он точно сможет заиграть там», – приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что в 2022 году Чалов провёл вторую половину сезона в составе швейцарского «Базеля». В нынешнем сезоне в футболке московского ЦСКА форвард провёл 18 матчей, забив восемь голов при трёх результативных передачах в рамках Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Чалов Франко Камоцци
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Комментарии (2)
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Levlimin
23 Декабря 2023 в 13:17
Что-то о Чалове много, слишком много пишут, подвигая к убегу в Европу. Игроком хорошим, забивным стал дома в РФ и ЦСКА, а теперь плыть не быть и только в Европу. Вполне возможно сидеть на лавке, ведь многое зависит от хозяина, тренера и игроков команды. В любом случае наш игрок чужак для них, тем более при такой полит. ситувции. Кто здорово играл за бугром? Канчельскис, Аршавин (один сезон), Шевченко и пожалуй все.
Папаня
23 Декабря 2023 в 13:25
Что значит "чужак" и для кого "для них"? И каким боком Шевченко "наш"?
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