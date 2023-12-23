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Кавазашвили оценил назначение Амарала в «Спартак»

23 Декабря 2023 • 12:38 Комментировать

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора «красно-белых».

«Я верю, что новый спортивный директор знает многих талантливых выпускников академий португальских, испанских и других клубов европейских стран. Амарал может посоветовать действительно подходящих легионеров, которые, что самое важное, по стилю подойдут «Спартаку», — приводит слова участника чемпионата мира «Матч ТВ».

По его мнению, при прошлых спортивных директорах трансферы иностранцев не усиляли состав «красно-белых», выразив мнение, что будет видна разница в подходе Амарала и бывшего директора Пола Эшуорта.

Ранее португальский функционер был назначен на пост спортивного директора «красно-белых». «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Томаш Амарал ещё теги
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