Кавазашвили оценил назначение Амарала в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора «красно-белых».

«Я верю, что новый спортивный директор знает многих талантливых выпускников академий португальских, испанских и других клубов европейских стран. Амарал может посоветовать действительно подходящих легионеров, которые, что самое важное, по стилю подойдут «Спартаку», — приводит слова участника чемпионата мира «Матч ТВ».

По его мнению, при прошлых спортивных директорах трансферы иностранцев не усиляли состав «красно-белых», выразив мнение, что будет видна разница в подходе Амарала и бывшего директора Пола Эшуорта.

Ранее португальский функционер был назначен на пост спортивного директора «красно-белых». «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.