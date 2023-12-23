«Пари НН» обсудит с РФС и РПЛ вступление в Суперлигу

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в общении с журналистом высказался о желании поучаствовать в Суперлиге Европы. Ранее Европейский суд легализовал запуск нового футбольного турнира.
«Мы изучим вопрос, будем находиться в консультации с РФС и РПЛ. Все должно быть правильно выстроено юридически. Держим руку на пульсе, вопрос со стартом Суперлиги будет изучен нашей командой», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
Напомним, что нижегородский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Старт Европейской Суперлиги ожидается через полтора года. Участие в турнире примут 64 клуба.
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