«Пари НН» обсудит с РФС и РПЛ вступление в Суперлигу

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в общении с журналистом высказался о желании поучаствовать в Суперлиге Европы. Ранее Европейский суд легализовал запуск нового футбольного турнира.

«Мы изучим вопрос, будем находиться в консультации с РФС и РПЛ. Все должно быть правильно выстроено юридически. Держим руку на пульсе, вопрос со стартом Суперлиги будет изучен нашей командой», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что нижегородский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Старт Европейской Суперлиги ожидается через полтора года. Участие в турнире примут 64 клуба.