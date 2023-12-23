Агент Марлона: Не было переговоров с российскими клубами насчёт перехода

Марсело Каран, представитель защитника бразильского «Крузейро» Марлона, рассказал об интересе со стороны клубов РПЛ.

«По-прежнему нет никаких переговоров с российскими клубами насчёт перехода Марлона», — приводит слова агента «РБ Спорт». Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Краснодар» заинтересованы в приобретении игрока бразильского клуба.

В прошедшем сезоне на счёту Марлона 41 матч в рамках всех турниров, в которых он стал автором трёх забитых мячей при трёх результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в пять миллионов евро.