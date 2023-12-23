Эксперт рассказал, когда «Спартак» уволит Абаскаля

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением касательно будущего в клубе испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Мы прекрасно понимаем, что Абаскаль дорабатывает до конца сезона, а уже на следующий от португальского спортивного директора придет новый тренер. Другого варианта не существует», - передает слова Деменко «Газета.Ru».

Напомним, что Абаскаль занимает пост наставника «красно-белых» с лета 2022 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает по окончании сезона-2024/2025.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в таблице.