«Пари НН» бесплатно арендовал Марадишвили

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал подписание полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили.

«Это подписание - правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам. Это подтверждает, что клуб развивается. Аренда бесплатная? Да», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Арендный договор Константина с нижегородским коллективом рассчитан до окончания нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Константин провел восемь поединков. Марадишвили забил один гол и получил желтую карточку.