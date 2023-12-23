Дюков высказался о возможном выходе Федуна из исполкома РФС

Глава РФС Александр Дюков высказался насчет участия экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна в деятельности исполкома.

«Федун не принимал участие в последних заседаниях исполкома, но разговора о том, что он хочет покинуть исполком, не было. Думаю, он по-прежнему интересуется футболом, он Федуну небезразличен», - передает слова Дюкова Sport24.

Напомним, что последнее заседание исполкома РФС состоялось несколько дней назад. На нем было принято решение отказаться от перехода из УЕФА в Азию.

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