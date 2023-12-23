Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили продолжит карьеру в другом российском клубе – «Пари НН». Как информирует пресс-служба «железнодорожников», хавбек будет выступать за нижегородцев на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

«За «Пари НН» Константин будет играть под пятым номером. Всё будет на пятёрку, я уверен. Желаю Константину успешных выступлений на нижегородской земле», - написал в телеграм-канале гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний полузащитник сыграл восемь поединков, в которых отметился одним забитым мячом.