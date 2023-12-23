Экс-главный скаут «Бенфики» - об Амарале в «Спартаке»: «В Португалии все удивлены»

Экс-главный скаут лиссабонской «Бенфики» Жозе Бото прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора московского «Спартака».

«Мы с ним не пересекались. Но я знаю его, это хороший человек. Но он не очень известен в Португалии. Поэтому все были немного удивлены», - приводит слова Бото «Спорт-Экспресс».

Амарал перешел в стан «красно-белых» из лиссабонской «Бенфики», в которой на протяжении нескольких лет трудился старшим скаутом.

По итогам первой половины сезона «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.