Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-главный скаут «Бенфики» - об Амарале в «Спартаке»: «В Португалии все удивлены»

23 Декабря 2023 • 11:59 Комментировать

Экс-главный скаут лиссабонской «Бенфики» Жозе Бото прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора московского «Спартака».

«Мы с ним не пересекались. Но я знаю его, это хороший человек. Но он не очень известен в Португалии. Поэтому все были немного удивлены», - приводит слова Бото «Спорт-Экспресс».

Амарал перешел в стан «красно-белых» из лиссабонской «Бенфики», в которой на протяжении нескольких лет трудился старшим скаутом.

По итогам первой половины сезона «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бенфика Томаш Амарал Жозе Бото ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Жирона» не сможет принять участие в Лиге чемпионов — известна причина 9
«Барселону» хотят исключить из Лиги чемпионов на несколько лет 5
​АПЛ жёстко накажет любой клуб, который вступит в Суперлигу 3
«Чудовищное неуважение к «Спартаку»: Радимов наехал на Абаскаля 3
Озил: «Дети растут, мечтая выиграть Лигу чемпионов, а не какую-нибудь Суперлигу» 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
12:21 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» бесплатно арендовал Марадишвили
12:16 · Россия. Премьер-лига
Дюков высказался о возможном выходе Федуна из исполкома РФС
12:11 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили стал игроком «Пари НН» официально
11:59 · Россия. Премьер-лига
Экс-главный скаут «Бенфики» - об Амарале в «Спартаке»: «В Португалии все удивлены»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Бунёдкора» Улмасалиев стал свободным агентом - он интересен ЦСКА
11:44 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Спартак» - большой шаг вперёд для Амарала»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Пари НН» Зе Турбо поедет на Кубок Африки
11:05 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за Кастаньо
10:58 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Факела» Максимов: «Первую часть сезона оцениваю позитивно»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев не покинет ЦСКА этой зимой
09:32 · Россия. Премьер-лига
Семшов объяснил трансфер Мусаева в ЦСКА
09:26 · Россия. Премьер-лига
Тихонов - об Амарале: «Главное, чтобы он не вёл себя аморально в «Спартаке»
22 Декабря
23:22 · Россия. Премьер-лига
Лесового ждут в Израиле
22:51 · Россия. Премьер-лига
Масалитин - об Амарале в «Спартаке»: «Такие должности в российских клубах должны занимать отечественные специалисты»
22:36 · Россия. Премьер-лига
Стали известны условия контракта Амарала со «Спартаком» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем