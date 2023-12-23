Журналист: «Спартак» - большой шаг вперёд для Амарала»

Журналист португальского издания Record Нуно Мартинс отреагировал на назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора московского «Спартака».

«Кроме «Бенфики» он работал в Испании. У него есть знания о международном футболе. Думаю, что для него назначение на пост спортивного директора - это большой шаг вперед», - приводятся слова журналиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», где долгое время работал старшим скаутом.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.