Форвард «Пари НН» Зе Турбо поедет на Кубок Африки

Форвард Зе Турбо, выступающий в Российской премьер-лиге за «Пари НН», получил вызов в сборную Гвинеи-Бисау для подготовки к предстоящему Кубку Африки. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.

Тренировочный сбор национальной команды стартует 28 декабря. Гвинея-Бисау стартует на Кубке Африки поединком против Кот-д’Ивуара, который состоится 13 января.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 27-летний нападающий принял участие в 13 поединках. Зе Турбо записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. По итогам 18 туров «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице.