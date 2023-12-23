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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за Кастаньо

23 Декабря 2023 • 11:05 Комментировать

Колумбийский полузащитник «Крус Асуля» Кевин Кастаньо близок к переезду в Российскую премьер-лигу, а именно – в «Краснодар». По сообщениям журналиста Андриана Отео в соцсетях, сумма сделки составит 6,8 миллиона евро.

Ранее в прессе сообщалось, что трудовое соглашение Кастаньо с «Краснодаром» будет рассчитано на три года.

В текущем сезоне южноамериканский хавбек принял участие в 33 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

«Краснодар» является лидером чемпионата России. После 18 туров Премьер-лиги подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков и опережают идущий вторым «Зенит» на два балла.

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