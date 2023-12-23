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Форвард «Факела» Максимов: «Первую часть сезона оцениваю позитивно»

23 Декабря 2023 • 10:58 Комментировать

Форвард воронежского «Факела» Максим Максимов оценил результаты своей команды в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Первую часть сезона оцениваю позитивно. То место, на котором мы сейчас находимся, - положительный результат. Наверное, могли выступить и лучше, но понимаем, что могли и хуже», - передает слова нападающего «Чемпионат».

Напомним, что после 18 туров Российской премьер-лиги «Факел» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. В первом поединке после зимнего перерыва воронежская команда на выезде встретится с «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Максим Максимов
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