Форвард «Факела» Максимов: «Первую часть сезона оцениваю позитивно»

Форвард воронежского «Факела» Максим Максимов оценил результаты своей команды в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Первую часть сезона оцениваю позитивно. То место, на котором мы сейчас находимся, - положительный результат. Наверное, могли выступить и лучше, но понимаем, что могли и хуже», - передает слова нападающего «Чемпионат».

Напомним, что после 18 туров Российской премьер-лиги «Факел» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. В первом поединке после зимнего перерыва воронежская команда на выезде встретится с «Пари НН».