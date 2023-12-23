Файзуллаев не покинет ЦСКА этой зимой

Полузащитник Аббосбек Файзуллаев не покинет московский ЦСКА в зимнее трансферное окно. Об этом сообщили в компании ProSports management, которая сотрудничает с 20-летним футболистом.

«Не собираемся рассматривать зимой предложения по Файзуллаеву. Мы с ним это обсуждали и у нас есть общее с клубом внутреннее понимание, как это должно быть и, самое главное, когда», - рассказал агент Кахор Муминов в интервью «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне Файзуллаев сыграл за московский коллектив 18 поединков. Полузащитник отметился двумя забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.