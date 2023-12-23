Семшов объяснил трансфер Мусаева в ЦСКА

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Семшов отреагировал на подписание «армейцами» нападающего калининградской «Балтики» Тамерлана Мусаева.

«Мусаев - форвард таранного типа, любит вступать в борьбу. Его подписали на всякий случай, если Чалов покинет ЦСКА. Тамерлан вернулся в родной клуб. Для него это плюс», - приводятся слова Семшова на страницах «РБ Спорта».

О переходе Мусаева в московский клуб было объявлено во вторник, 19 декабря.

По итогам первой половины сезона ЦСКА набрал 28 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Владимира Федотова отстают от идущего первым «Краснодара» на десять очков.