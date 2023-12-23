Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов объяснил трансфер Мусаева в ЦСКА

23 Декабря 2023 • 09:32 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Семшов отреагировал на подписание «армейцами» нападающего калининградской «Балтики» Тамерлана Мусаева.

«Мусаев - форвард таранного типа, любит вступать в борьбу. Его подписали на всякий случай, если Чалов покинет ЦСКА. Тамерлан вернулся в родной клуб. Для него это плюс», - приводятся слова Семшова на страницах «РБ Спорта».

О переходе Мусаева в московский клуб было объявлено во вторник, 19 декабря.

По итогам первой половины сезона ЦСКА набрал 28 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Владимира Федотова отстают от идущего первым «Краснодара» на десять очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов ЦСКА Москва Тамерлан Мусаев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
09:57 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев не покинет ЦСКА этой зимой
09:32 · Россия. Премьер-лига
Семшов объяснил трансфер Мусаева в ЦСКА
09:26 · Россия. Премьер-лига
Тихонов - об Амарале: «Главное, чтобы он не вёл себя аморально в «Спартаке»
22 Декабря
23:22 · Россия. Премьер-лига
Лесового ждут в Израиле
22:51 · Россия. Премьер-лига
Масалитин - об Амарале в «Спартаке»: «Такие должности в российских клубах должны занимать отечественные специалисты»
22:36 · Россия. Премьер-лига
Стали известны условия контракта Амарала со «Спартаком» эксклюзив
21:41 · Россия. Премьер-лига
Тихонов — о перегруженном календаре: «Тебе футбол надоедает так, что ты не хочешь в него играть»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Впервые слышу про Амарала»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Шавло: У Амарала есть много наработок, но ему надо работать с российскими игроками
20:17 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Я не верю в Суперлигу»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что «Спартаку» не нужно покупать легионеров
19:40 · Россия. Премьер-лига
Мор оценил назначение Амарала на пост спортивного директора «Спартака»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, нужно ли «Спартаку» укреплять состав
19:32 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Возможно, Абаскаль повлиял на назначение Амарала в «Спартак»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Амарала ждёт участь остальных спортивных директоров «Спартака»
Все новости
Рекомендуем