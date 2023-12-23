Тихонов - об Амарале: «Главное, чтобы он не вёл себя аморально в «Спартаке»

Экс-полузащитник столичного «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора «красно-белых».

«Фамилия у нового спортдира - Амарал. Главное, чтобы потом не говорили, как аморально он себя вёл в «Спартаке». Думаю, знание латинского рынка способствовало тому, что Амарал оказался в «Спартаке», - поведал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

На зимний перерыв в Российской премьер-лиге спартаковцы ушли на пятом месте, набрав 30 баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего первым «Краснодара» на восемь очков.