«Реал» нашёл усиление в чемпионате России

Мадридский «Реал» хочет подписать игрока из РПЛ. Как информирует AS, в поле зрения «королевского» клуба находится бразильский защитник Роберт Ренан, правами на которого владеет петербургский «Зенит».

По данным источника, испанский гранд рассчитывает арендовать южноамериканца в январское трансферное окно с правом последующего выкупа.

Ренан пополнил ряды «сине-бело-голубых» в январе 2023 года. С бразильцем было подписано долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на пять лет. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в девять миллионов евро.

В этом сезоне Роберт провел за «Зенит» восемь матчей.

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