Лесового ждут в Израиле

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой может продолжить карьеру в Израиле, где к нему проявляют интерес ведущие клубы страны. Речь идет о «Маккаби» из Хайфы и Тель-Авива.

Как сообщает в «Телеграме» журналист Константин Алексеев, у Лесового есть еврейские корни, что теоретически может позволить ему не считаться легионером в чемпионате Израиля.

Лесовой обсудил потенциальный трансфер с израильским одноклубником Элазаром Дасой, а также Григорием Морозовым, который по той же схеме уехал в данный чемпионат.

«Динамо» не будет препятствовать уходу футболиста, конечно же, при наличии хорошего предложения.

Воспитанник киевского «Динамо» в этом сезоне отметился одним ассистом в 13 матчах.