Масалитин - об Амарале в «Спартаке»: «Такие должности в российских клубах должны занимать отечественные специалисты»

Экс-футболист Валерий Масалитин дал оценку новому спортивному директору «Спартака» Томашу Амаралу.

- Наверное, этот шаг оправдан. Хотя, на мой взгляд, такие должности в российских клубах должны занимать отечественные специалисты, - цитирует Масалитина Vprognoze.

Бывший игрок ЦСКА удивился тому, что в стране есть проблемы с воспитанием доморощенных спортивных директоров и главных тренеров.

Также Валерий Масалитин считает, что «Спартак» напрасно ориентируется на европейский рынок футболистов, ведь в сложившейся ситуации лучше искать новичков в Латинской Америке и Азии.