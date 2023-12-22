Тихонов — о перегруженном календаре: «Тебе футбол надоедает так, что ты не хочешь в него играть»

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о плотном календаре.

«Помимо травм физических, которые будут сыпаться, ты устаешь психологически. Тебе футбол надоедает так, что ты не хочешь в него играть. У меня было шесть или семь матчей через два дня на третий, я уже не хотел играть в футбол», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Стоит сказать, что на плотный график игр уже неоднократно жаловались известные тренеры и футболисты.

Напомним, со следующего года увеличится количество матчей в еврокубках, а в 2025 году пройдет клубный чемпионат мира, который продлится целый месяц.