Рианчо: «Впервые слышу про Амарала»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился комментарием о назначении Томаша Амарала на должность спортивного директора столичного коллектива.

«Я ничего про него не знаю, несмотря на то, что я испанец, и Португалия находится по соседству. Впервые слышу о таком специалисте. Могу разве что пожелать ему удачи», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

22 декабря «Спартак» объявил о том, что молодой португальский специалист сменил на посту спортивного директора Пола Эшуорта. Стоит сказать, что британец не был уволен из стана «красно-белых». У него теперь новая должность — технический директор.