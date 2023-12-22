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Шавло: У Амарала есть много наработок, но ему надо работать с российскими игроками

22 Декабря 2023 • 21:05 Комментировать

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора.

«Наверное, у Амарала есть много наработок, которые он может предложить, но сейчас то время, когда надо работать с российскими футболистами. «Спартаку» надо брать пример с «Крыльев», которые развивают молодых ребят, воспитывают», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, у руководства клуба есть договорённость с Амаралом относительно работы с главным тренером Гильермо Абаскалем, напомнив о знании испанского языка новым функционером «красно-белых».

Напомним, что Томаш Амарал сменил на должности спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта. Московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло Томаш Амарал ещё теги
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