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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин положительно отреагировал на трансфер Мусаева в ЦСКА эксклюзив

22 Декабря 2023 • 23:59 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал трансфер Тамерлана Мусаева из «Балтики» в ЦСКА.

«Чем больше футболистов, тем лучше. Отсюда конкуренция на тренировках и в играх, плюс длинная скамейка. Это безусловно хороший трансфер. Как решит руководство с Заболотным,  это уже лучше узнать у него», — сказал Булыкин.

На зимние каникулы ЦСКА ушёл на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Чемпионат возобновится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика РПЛ Тамерлан Мусаев ещё теги
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