Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил переход Александра Коваленко из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Тут много причин, однозначно назвать конкретно нельзя. Прежде всего весь вопрос лежит в самом Осинькине. Но когда футболист переходит и не может держать уровень, это говорит не о лучшей стороне футболиста. Потому что хороший игрок должен играть хорошо и быть так конкурентоспособным, чтоб мог проявлять себя в любых ситуациях, а не в тех, которые созданы именно для него.

Ещё есть важный момент. Это тут они всё время в Самаре, а пошёл он в «Зенит», а там уровень футболистов гораздо выше, там нужно доказывать, и какие-то вещи выходят на первый план. Он делает попытки, это надо делать, это вызов для любого! Он должен был это сделать, иначе ты не вырастешь никогда», — сказал Балахнин.

20-летний Коваленко перешёл в «Зенит» летом 2023 года. Футболист сыграл за команду всего лишь 11 матчей во всех турнирах, отметившись результативной передачей.