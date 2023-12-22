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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вместо борьбы за чемпионство московский топ-клуб в середине таблицы: Пора менять тренера… в ЦСКА

22 Декабря 2023 • 21:30 Комментировать

Общественное мнение активно отправляет Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера «Спартака», при этом молчит относительно перспектив Владимира Федотова, чей ЦСКА провёл первую часть сезона хуже. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обращает внимание на странное восприятие ситуации.

Двойные стандарты по-русски

«Спартак» и ЦСКА исторически причисляются к командам, которые ставят перед собой задачу выиграть чемпионат. Если эта цель не достигнута, то сезон можно назвать провальным. Казалось бы, что и тренеры клубов должны находиться в одинаковом положении, но на деле оказывается, что это не так. «Красно-белые» завершили первую часть сезона выше ЦСКА. Да, всего на два балла, но всё же «Спартак» опережает конкурентов. В Кубке России «красно-белые» досрочно выиграли «группу смерти». Тем не менее возможную отставку Абаскаля мусолят все, а вот разговоров об увольнении Федотова нет. Почему?

Очевидно, что используются двойные стандарты. Это очень в тренде разговоров про защиту отечественных специалистов. Федотову готовы простить те результаты, за которые Абаскаля требуют уволить. Кроме простого объяснения, что он свой, другого логичного обоснования нет. Пусть проигрывает, но это отечественный тренер, которого трогать не стоит.

У Абаскаля трансферы, а Федотов собирает команду из того, что есть

Логичный аргумент приводится: будь у Федотова состав, как у Абаскаля, то и результаты были бы другие, а в текущей ситуации российский специалист выжимает все соки, потому и молодец. Хм… Ну, во-первых, у ЦСКА точно состав не на седьмое место. И уж точно у «армейцев» он не кардинально слабее, чем у «Спартака», если вообще слабее.

Во-вторых, странно говорить, что у Федотова какие-то проблемы с трансферами. С прошлого лета, как он возглавил ЦСКА, в команду пришли 9 игроков (не считая Тамерлана Мусаева, которого подписали на днях). Почти целая команда! Жаловаться на комплектование не стоит явно. Да, летом из ЦСКА ушли Медина и Карраскаль. Однако доносятся разговоры, что у обоих были недопонимания как раз с Федотовым, что и сподвигло их на переходы в «Спартак» и «Динамо» соответственно. При этом эти ситуации не подлежат такому обсуждению и критике в адрес тренера, как отношения Абаскаля и Георгия Джикии, например.  

Федотов растит молодёжь

Ещё один интересный тезис, который продвигается. Федотов ведь растит молодёжь. Рядно, Лукин, Глебов, Кисляк, Арбузов, Ермаков выходят на поле. Это правда, и это бесспорно. Однако никто из них пока и близко не подобрался к роли лидера команды. Есть большая разница между тем, чтобы просто выпускать игроков на поле, и чтобы они прогрессировали. Пока что Федотов выпускает ребят, они добавляют, но это не выглядит чем-то, что стоит ставить в заслугу.

У Федотова реально прибавил Максим Мухин, с этим не поспоришь. Аббосбека Файзуллаева оставим за скобками, потому что он пришёл и сразу заиграл. Тут большой вопрос, является ли это заслугой Федотова или селекции, которая отыскала бриллиант. У Абаскаля же явно прибавили Руслан Литвинов и Данил Пруцев. Ещё стабильно играет Даниил Денисов, но по его прогрессу есть вопросы, так что его пока не будем заносить в достижения испанца. Как и Павла Мелёшина, который тоже выходил на поле. Таким образом, пока нельзя уверенно говорить, что Федотов лучше Абаскаля в плане развития молодёжи.

Федотова надо уволить?

Речь не о том, что ЦСКА надо срочно менять тренера. Однако как минимум это предмет для разговора, который мог бы иметь место, особенно, если применять высокие требования, по которым оценивают Абаскаля. Федотов в прошлом сезоне выиграл Кубок России и завоевал второе место в Премьер-лиге, за что его стоит хвалить. Тогда ЦСКА воспринимался как клуб, который должен реально включиться в борьбу за чемпионство. Однако этого нет и в помине, а «красно-синие» идут даже позади критикуемого всеми «Спартака».

Очевидно, что Федотову надо резко выправлять ситуацию в ЦСКА, место в середине таблицы будет явным провалом для клуба. Объективных причин для такого падения после успеха в минувшем сезоне нет. Если же этого не случится, увольнение наставника не должно быть чем-то из ряда вон выходящим.

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