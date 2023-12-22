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Тихонов: «Я не верю в Суперлигу»

22 Декабря 2023 • 20:17 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о возрождённом проекте Суперлиги Европы.

«Я не верю в Суперлигу. В некоторых странах запретили в ней участвовать. Какие большие клубы пойдут туда? Мне кажется, систему не сломать», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ». По мнению эксперта, более стабильная организация возьмёт верх над проектом Суперлиги.

Напомним, что в четверг, 21 декабря, был объявлен формат Суперлиги, от участия в которой отказались большинство европейских топ-клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Суперлига Европы
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