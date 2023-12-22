Деменко считает, что «Спартаку» не нужно покупать легионеров

Экс-форвард московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о возможном уходе Георгия Джикии и Павла Мелёшина из стана «красно-белых».

«Джикия и Мелёшин — хорошие, сильные футболисты. В аренду отдавать — одно. Продавать — совсем другое», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

Как считает эксперт, сейчас нет смысла приглашать легионеров, за которых приходится переплачивать. Конечно, есть успешный пример «Зенита», который системно берет бразильцев, отметил Деменко, добавив, что «Спартак» пригласил португальца Амарала, возможно, чтобы подписывать португальцев, но в таком случае непонятно, зачем держать свою академию.

Напомним, Российская премьер-лига отправилась на зимний перерыв. По итогам 18 туров «Спартак» находится на пятой позиции, имея в копилке 30 очков.